Elk jaar lezen we ze gretig, de lijstjes van af te vinken bestemmingen, maar omwille van de impact van onze reizen gaat het plannen ervan vandaag vaak gepaard met vliegschaamte en vijfsterrenschuldgevoel. Daarom verzamelde The New York Times dit jaar 52 places for a changed world en ook de reisspecial van Knack Weekend had duurzaam reizen als thema. Treinreizen en fietsroutes, regio’s waar aan rewilding, dierenbescherming of biologische wijnbouw gedaan wordt, projecten waarvan de opbrengst naar de lokale bevolking gaat, korteketenrestaurants die ook culinair hoog mikken, we reizen niet alleen om te leren maar ook om goed te doen.