Duo’s in denim

Drie samenwerkingen waarbij jeans centraal staat.

1 Wrangler x Gant

De twee Amerikaanse labels ontstonden in de jaren veertig en waren naar eigen zeggen in de jaren vijftig samen voortrekker van het zogenaamde casual Americana Design. Met een collectie van dertig stukken slaan de merken nu de handen in elkaar. Hun inspiratie haalden ze uit de garderobe van rocklegendes uit de jaren zestig en zeventig, van bootcut jeans tot denim jasjes met imitatiebont.

eu.wrangler.com, gant.be

2 Levi’s x AMBUSH

Doorheen de jaren wist het streetwearmerk AMBUSH een trouwe fanbase op te bouwen. Sterren als Rihanna, Lady Gaga en zowat de hele K-popsector outten zich als fan van het Japanse label, dat zich ontpopte van een juwelenmerk tot een heus modern modehuis, met talrijke collabs als gevolg. De nieuwste in het rijtje is het denimlabel Levi’s, waarmee AMBUSH een genderneutrale capsulecollectie uitbrengt bestaande uit twee truckerjasjes en twee jeansbroeken. De collectie is gelimiteerd, dus snel zijn is de boodschap.

levi.com, ambushdesign.com

3 Denham x Aspesi

Wat krijg je als je Nederlandse innovatie en Italiaans vakmanschap samenbrengt? Blue Nero, oftewel Blauw Zwart als we ons beste Italiaans bovenhalen, is de eerste samenwerking tussen modelabels Denham en Aspesi, waarbij de kleuren denimblauw en elegant zwart de uitvalsbasis vormden. Voor de collectie herwerkten de merken enkele klassiekers zoals donsjacks, sweatshirts en jeans, waarbij ze werkten met duurzame denim-wasprocessen en biologisch katoen. All made in Italy.

denham.com, aspesi.com

Levi’s x Ambush © GF