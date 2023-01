Duidelijk plan

Wanneer je dit leest, heb je misschien al de brui gegeven aan je goede voornemens, trek je die nagelnieuwe loopschoenen met groeiende tegenzin aan, en vraag je je af waarom dat ene glaasje wijn bij het eten zo’n probleem is. We starten bijna allemaal het jaar met goede intenties, maar helaas geeft 25 procent die al op binnen de twee weken; minder dan tien procent houdt ze het hele jaar vol.

Ik heb mijn goede voornemens wat vroeger gemaakt en startte in december al met meer sport. Het leek me een slim plan, want zo val ik buiten die grote groep die na elk nieuw jaar zo snel afhaakt. Maar volgens neurowetenschapper Katelijn Nijsmans (zie pagina 20) is het niet meteen de beste tactiek. Zelfkennis, weten waarom bepaalde gewoonten zo gegroeid zijn en een heel concrete motivatie (“omdat ik gezonder wil leven” is net iets te vaag) zijn veel efficiëntere manieren om een voornemen vol te houden. Net als veel herhaling.

Straks, wanneer ik aan het hardlopen ben en door het miezerige weer en de veel te vroeg vallende duisternis last heb van een dipje, zal ik me ongetwijfeld afvragen waarom ik dit ook alweer doe. Het antwoord op die vraag moet ik dus scherp hebben. Dat helpt niet alleen om vol te houden, het is ook een heel geschikte afleiding tijdens het lopen. Voor je het beseft, ben je alweer een kilometertje verder.