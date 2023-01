Voor alles is een eerste keer. Het schoenen- en accessoirelabel Morobé bracht onlangs zijn eerste kledingcapsulelijn uit onder de naam Logomania. De vier opvallende stukken uit de exclusieve en gelimiteerde collectie zijn immers volledig bedrukt met het logo van het Belgische merk. Het is niet het enige nieuws uit het huis van ontwerpster Virginie Morobé: zo opende ze ook net een tweede flagshipstore in Antwerpen van de hand van architect Glenn Sestig en wacht ons dit voorjaar ook nog haar eerste genderneutrale kledinglijn.

