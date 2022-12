Van kleur dragen word je gelukkiger. Dat is het idee achter dé grootste modetrend van het jaar: dopamine dressing. De term is bedacht door de Amerikaanse modepsycholoog Dawnn Karen, die verbonden is aan het Fashion Institute of Technology in New York. “Wanneer je je lievelingskleur, favoriete stof, patroon of kledingstuk draagt, wordt er dopamine (het gelukshormoon, red.) vrijgegeven in je hersenen, je raakt gemotiveerd. Hierdoor voel je je niet alleen beter, maar groeit ook je zelfvertrouwen en productiviteit.”

De timing is niet toevallig. In sombere tijden wordt mode wel vaker ingezet om het gemoed te verzachten. De trend wordt overal opgepikt, van de straatketens tot de designermerken. Zo was er onder andere hot pink bij Versace, levendig blauw bij Stella McCartney en acid green bij Valentino.

Het einde van de crisis lijkt nog lang niet in zicht. En dat kan ook gezegd worden over deze trend. Investeren in kleur blijft ook in 2023 een goed idee.