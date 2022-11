Designfabriek

Aalst is de laatste jaren aan een renaissance bezig. Verschillende nieuwe zaken maken dat de stad een leuk alternatief is voor een dagje winkelen in de drukke straten van Gent of Antwerpen. Voor designliefhebbers opende onlangs zulk een nieuw adresje in een oude textielweverij aan de Dender. In Ark38 verzamelt de familie Sterck meubelen van nationale en internationale designmerken zoals Vincent Van Duysen, Flos, Tecta en Carl Hansen. Alleen al voor de architectuur van de voormalige fabriekshal is dit een stop waard.

Pierre Corneliskaai 38, Aalst. ark38.be