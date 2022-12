Na een voorbereiding van meer dan drie jaar lanceert Dries Van Noten tien navulbare, genderloze parfums en een lijn lippenstiften. Dat maakt hij eind februari wereldwijd bekend. Elk parfum is ontwikkeld door een andere parfumeur en opgevat als een botsing van ingrediënten die op het eerste gezicht onverenigbaar lijken. “Het is een heus avontuur voor me geweest”, aldus Van Noten in een exclusief interview met Knack Weekend.