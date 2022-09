Design in september

Van 13 tot 30 september staat onze hoofdstad volledig in het teken van design en architectuur met Brussels Design September. Om niet te verdwalen in het ambitieuze programma, tipt Knack Weekend graag vier stops die je niet mag missen.

1—The Object Becomes

Het designfestival wil een brug slaan tussen ontwerpers en het grote publiek. Met de film The Object Becomes van Alexandre Humbert, over de toekomst van circulair design in België, gaat curator Giovanna Massoni op 21 september de dialoog aan met het publiek.

2—Contemporary Design Market

Hedendaags design komt pas echt tot leven dankzij het kosmopolitische karakter van een stad. Op 24 en 25 september etaleren de beste hedendaagse designers hun visuele taal in alle vormen en kleuren. Eregasten zijn Studiokhachatryan en Thibeau Scarcériaux.

3—Arts & Crafts

Het doel van deze editie is focussen op renovatie, hergebruik en upcycling. Ben je van plan om binnenkort een herstellingsproject aan te gaan, dan is het Arts & Crafts-parcours een goed idee om misschien toch een plan B achter de hand te hebben. Je ontmoet er ambachtslieden, ondernemers of zelfs wetenschappers die zich professioneel bezighouden met het zoeken naar alternatieven voor nieuwe voorwerpen.

4—Open Ateliers Days

Op 16 en 17 september stelt MAD Brussels zijn exporuimte ter beschikking aan tien nieuwe ontwerpers. Wie weet ontdek je in de residentie wel een toekomstige grote naam in de designwereld. Beloftevol zijn onder meer Studio Minimètre, Kana Arioka en Margot Van den Berghe.

Alle info vind je op designseptember.be

Josephine Hazard (3) © GF