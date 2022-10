Verdwalen te midden van honderden vierkante meters vintage parels.

Dasnice

Borsbeeksesteenweg 86a

2100 Deurne

dasnice.be

Open op zaterdag van 11 tot 16 u of op afspraak.

Stefanie en Jeroen schuimen heel Europa af op zoek naar sprekende stukken uit de jaren 50, 60 en 70 waarmee ze de 600 vierkante meter van hun showroom vullen. Die worden eigenhandig gerestaureerd zodat ze opnieuw een leven lang mee kunnen. Het koppel deelt het oog voor schoonheid, authenticiteit, kwaliteit en design met hun favoriete Scandi- en mid-century ontwerpers. Met elk meubel willen ze die liefde én een stukje geschiedenis doorgeven.

Nome Furniture

Van Trierstraat 41a

2018 Antwerpen

nomefurniture.com

Open op dinsdag t.e.m. vrijdag van 9 tot 17 u, zaterdag van 10 tot 16 u. Cadovius wandmeubel op afspraak.

Nome Furniture restaureert en verkoopt vintage meubilair met de nadruk op Scandinavië en Nederland, aangevuld met Belgische en internationale mid-century designers. Wekelijks zetten ze tien à vijftien nieuwe aanwinsten online, een paar keer per jaar is er een stocksale. Vaste waarde in het assortiment: de Royal System-wandrekken van Poul Cadovius, die je op maat kunt bestellen in de 800 vierkante meter grote showroom.

Mobelfabrik

Molenstraat 85

2018 Antwerpen

en Lange Dreef 4

9120 Beveren

mobelfabrik.com

Galerie en showroom open op zaterdag van 14 tot 17 u of op afspraak.

Op zoek naar een Poulsen, een Hansen of een andere klinkende naam? Liefhebbers van Deens design uit de jaren 60 kunnen sinds 2013 naar hartenlust snuisteren in de galerie in Antwerpen (80 vierkante meter) en de showroom in Beveren (600 vierkante meter). Geert Van Halewijck en zijn ouders hebben een grote stock midcentury designmeubelen en verlichting, rechtstreeks ingevoerd uit Denemarken. Elk stuk wordt met toewijding en vakmanschap – meer dan 35 jaar ervaring – opgeknapt in eigen atelier.

depoT09

Nieuwevaart 118/B002

9000 Gent

depot09. be

Open op vrijdag, zondag en maandag van 11 tot 18 u.

Wie geen zin heeft om designmarkten af te schuimen en toch graag véél keuze heeft, vindt hier beslist zijn gading. Depot09 is een vintage designmarkt in een voormalige vlasfabriek. Dat wil zeggen: een oppervlakte van maar liefst 1400 vierkante meter waarop tien gespecialiseerde handelaars uit binnen- en buitenland hun koopwaar aanbieden. De focus ligt op mid-century en industrieel design, van klinkende namen tot anonieme ontwerpen. Op vrijdag worden nieuwe vondsten gedropt op Facebook. Op zoek naar een specifiek object? Eigenaar Bram Notebaert houdt zijn ogen voor jou open tijdens een van zijn schattenjachten.

BLACK MARKET ANTIQUES

Herentalsebaan 123

2100 Deurne

blackmarket.earth

Open op donderdag, zaterdag en zondag van 11 tot 18 u of op afspraak.

In de garage van Black Market Antiques kom je tussen 1500 vierkante meter aan kunst, vintage en antiek terecht. Omdat het aanbod overal wat op elkaar begon te lijken, verlegden Agata en Tom hun aandacht naar Japan, met gebruiksvoorwerpen, antiek én de grootste collectie kokeshi-poppen en haori-kimono’s in en om Antwerpen. Alles komt rechtstreeks van Japanse veilinghuizen of locals per zeecontainer.

Vintage Meubelen

Dorpsstraat 60

9230 Wetteren

vintagemeubelen.be

Open op zaterdag van 14 tot 18 u.

Van jongs af is Willem Fouquaert gefascineerd door decoratie en interieurinrichting. Zijn specialiteit is de restauratie van vintage designmeubelen uit de jaren 50, 60 en 70, die hij te koop aanbiedt in zijn magazijn in Wetteren en online. Hier vind je vast en zeker het dressoir, de ladekast of het bureaumeubel van je dromen.

Vintage Addict

Quai de la Dérivation 9

4020 Luik

vintage-addict.com

Open op zaterdag van 12 tot 18 u.

Sinds 2009 biedt Vintage Addict in Luik een niet te evenaren keuze aan vintage meubelen, verlichting en decoratie. De vijfhonderd vierkante meter grote zaak is alleen open in het weekend, want de weekdagen zijn gereserveerd voor het opsnorren van nieuwe vondsten. Reken op een ruime waaier aan grote (en minder grote) namen in vooral Frans, Belgisch en Scandinavisch design. Elk stuk wordt minutieus gerestaureerd in het eigen atelier.

Nome Furniture © GF

Vintage Meubelen © GF