De wondergeneratie

Tijdens Wonder Kortrijk staat de West-Vlaamse stad in het teken van creativiteit met tentoonstellingen en activiteiten, waaronder de expo We Are The Next Generation, waar jonge creatievelingen hun beste werk tonen. Knack Weekend pikt er drie beloftevolle namen uit.

1—Net ontwerp

Wie? Ameline Vandecasteele (22)

Studie? Afgestudeerd, banaba Meubelontwerp, Thomas More Mechelen

Wat? Om haar hoofd leeg te maken zocht Vandecasteele naar een techniek die ze met haar handen kon doen. Ze ontdekte cannage, een oud ambacht waarbij gevlochten wordt met natuurlijke materialen. “Ik wilde de techniek nieuw leven inblazen door het te combineren met het streven naar een duurzame wereld”, aldus Vandecasteele. “Voor mijn project Second Wave werk ik met afgedankte visnetten die door hun elasticiteit een veel groter oppervlak kunnen bespannen.”

Toekomst? Hoewel ze momenteel fulltime werkt, is Vandecasteele ook bezig met exposities die ze met een collectief van medestudenten oprichtte. “Daarnaast werk ik met Architectural Metals aan een metalen bank die in publieke ruimten moet terechtkomen.”

2—In kleermakerszit

Wie? Evelyn Ysewyn (25)

Studie? Afgestudeerd, banaba Meubelontwerp, Thomas More Mechelen

Wat? Ysewyn heeft een grote fascinatie voor Aziatische culturen. Het feit dat ze in verschillende landen in kleermakerszit op de grond aan tafel zitten, wilde ze een westerse vertaling geven. Met haar afstudeerproject Agura – Japans voor kleermakerszit – creëerde ze daarom een stoel waarop je je deze zithouding kunt aanmeten. “Door middel van een verhoogd zitje kun je op de stoel makkelijk in kleermakerszit zitten”, legt Ysewijn uit. “Omdat het vanuit ergonomisch aspect belangrijk is om regelmatig van houding te veranderen, kun je het zitje ook verwijderen en gebruiken als een gewone stoel.”

© Katoo Peeters

Toekomst? “Ik ben nog een beetje zoekende. Ik wil het ontwerp eerst helemaal op punt stellen.”

3—Op de wip

Wie? Lulu Vens (20)

Studie? Derdejaars bachelor Industrieel productontwerpen, Howest

Wat? Tijdens een keuzetraject in haar tweede jaar kreeg Vens de opdracht om iets te ontwerpen dat vanuit haar eigen kernwaarden startte. “Ik ging op zoek naar een idee om de openbare ruimte minder dagdagelijks te maken.” Met Teeter-totter ontwikkelde ze een wip die aan straatpalen bevestigd kan worden. “Ik zit zelf niet graag stil en vond het leuk om mensen op een speelse manier afleiding te bieden.”

Toekomst? “Ik wil verdergaan met interactieve producten waarvan het gebruik niet vastligt voor de gebruiker. Maar nu eerst maar mijn opleiding afronden.” (lacht)