De wereld herontdekken

Onbekommerd de wereld zien, is niet meer evident. Maar erg hoeft dat niet te zijn. Het brengt net allerlei nieuwe en spannende manieren om onze reishonger te stillen.

Velen van ons trekken sinds de pandemie en oorlog in Oekraïne hun oude reisgedrag in twijfel. Uit bezorgdheid om de planeet, of omdat we door de energieprijzen gewoon veel zuiniger zijn, ook met ons reisbudget. Maar dat betekent niet dat reizen onmogelijk is geworden.

Twee fenomenen leven in de reissector heel sterk: de belangstelling voor minder populaire of opkomende bestemmingen, waar toeristen in de minderheid zijn en je voor een etentje of hotelkamer een pak minder betaalt dan hier. Zoals in het prachtige Albanië (p. 34), waar een koffie nog minder dan een euro kost. Daarnaast zoeken we steeds vaker naar manieren om de wereld te zien, maar met een vergroot respect voor de planeet en de lokale cultuur (p. 30).