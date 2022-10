De ronde van Rotterdam

Drie stops in de Nederlandse stad voor liefhebbers van design en architectuur.

1—De kunst van het zitten

Het Astanaplein in Rotterdam kreeg een opfrisbeurt. Naast een parkje dat werd aangelegd bestelde het stadsbestuur ook een sculptuur bij Studio Wieki Somers. De ontwerpster creëerde een indrukwekkende installatie die ook een sociale rol vervult: zo gebruiken veel kinderen uit de nabije school het als lunchplek en houden buurtbewoners er graag halt. Gezien het uitzicht op het water geen onbegrijpelijke keuze.

Astanaplein, studiowiekisomers.com

2—Bouwen aan de toekomst

Met de alarmerende staat van ons klimaat als vertrekpunt buigt de tiende editie van de Architectuur Biennale Rotterdam zich over de uitdagingen van de sector. Aan de hand van inspirerende projecten en mogelijke ideeën voor de toekomst tonen architecten, stedenbouwkundigen, kunstenaars, academici en landschapsontwerpers in een uitgebreid programma doorheen de stad welke kaarten ze in handen hebben. Ook jong talent mengt zich graag in het debat.

Nog tot en met 13 november, architecturebiennalerotterdam2022.nl

3—Slapen in het zwembad

Het is geen hotel, noch een museum, en tegelijkertijd is het dat allebei. Zo luidt de beschrijving van Hotel Not Hotel, dat eind vorig jaar na Amsterdam ook in Rotterdam neerstreek. Voor de invulling van de 36 kamers werd er samengewerkt met verschillende kunstenaars. Een blikvanger daarbij is het verticale zwembad waar gasten niet kunnen zwemmen, maar wel verpozen. Het hotel werd recent genomineerd voor een award in de categorie ‘Beste Nieuwe Hotel onder de 50 kamers’.

Schaatsbaan 83, hotelnothotelrotterdam.com

2 © SabinevanderVooren