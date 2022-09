De polo wordt 50

Voor het ongetrainde oog is het polohemdje van Ralph Lauren, dat zijn vijftigste verjaardag viert, niet heel anders dan het tennishemdje van Lacoste, gelanceerd in 1933, maar dan met een polospeler in de plaats van een krokodil. In de vroege jaren zeventig was er blijkbaar ruimte voor twee gelijkaardige hemdjes, zoals er ook ruimte is voor Coca-Cola en Pepsi of voor McDonald’s en Burger King. Is de Lacoste in onze kleerkast dan geen polo? Eigenlijk doet dat er niet toe. In de woorden van Ralph Lauren: “Het ging voor mij nooit over een hemdje, het ging altijd over een manier van leven.” Een verjaardagscadeau? Bij de Amerikaanse uitgeverij Rizzoli verscheen onlangs Ralph Lauren’s Polo Shirt, met 554 pagina’s het ultieme naslagwerk over het fenomeen.

Ralph Lauren’s Polo Shirt, 32,99 euro, uitg. Rizzoli. © GF