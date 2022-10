De kunst van het ontstressen

Als je het aan de bezielers van Artshizzle vraagt, is kunst het ideale uitgangspunt om mensen met elkaar te verbinden. Met twee workshops in de Kunsthal in Gent hoopt de organisatie ook aan te tonen hoe kunst een impact kan hebben op ons mentaal welzijn. Hoe kun je beter omgaan met stress? Hoe leer je om beter te slapen? En wat kan kunst daarbij voor je betekenen? “Experts zullen bezoekers leren hoe ze bepaalde relaxatieoefeningen kunnen toepassen met behulp van kunst”, duidt Rozemarijn De Keyser van Artshizzle. “Kunst roept bij iedereen andere gevoelens op. Het is de truc om te leren hoe je jouw happy place vindt.”

Kunst Heelt, op donderdag 6 oktober over stress en donderdag 13 oktober over slaap, artshizzle.be