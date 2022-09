De keuze van de chef

Als koken voor anderen je vak is, ben je dubbel zo kieskeurig wanneer je zelf uit eten gaat. Restaurants waar chefs zelf graag klant zijn.

Vlaanderen LIEVEN

Philipstockstraat 45,

8000 Brugge

etenbijlieven.be

Zaterdag en zondag gesloten.

Geproefd en goedgekeurd door Hermes Vanliefde (Orange District)

“Ik ken Lieven Vynck al meer dan twintig jaar. We houden allebei van een goed gesprek bij een glas wijn en delen een passie voor lekker eten en kwalitatieve, seizoensgebonden producten. Daarnaast is Lieven een krak in het bereiden van sauzen en verwerkt hij ook Aziatische invloeden in zijn keuken. De eetkaart is compact, met telkens een viertal hapjes, voor- en hoofdgerechten en desserts, en als Lieven even tijd heeft, komt hij wat uitleg geven of zet hij zelf een bordje in. De langoustines zijn niet altijd voorradig, maar ik ben ook zot van zijn schorsvel met rodewijnsaus. Afsluiten doe ik graag met een dame blanche. Na Pasen verhuist de zaak naar een pand met een terras in de Jeruzalemstraat, waar Lieven de ongedwongen sfeer wil behouden.”

Hoofdgerechten vanaf 32 euro.

CENTPOURCENT

Antwerpsesteenweg 1,

2860 Sint-Katelijne-Waver

centpourcent.be

Zondag, maandag en dinsdag gesloten.

Geproefd en goedgekeurd door Dieter Fleurinck (Silo’s)

“Chef Axel Colonna-Cesari sleepte sinds de opening in 2011 al drie keer een Michelinster in de wacht. Gelet op de prijs-kwaliteitverhouding moet je in de buurt al ver zoeken om een restaurant op dit niveau te vinden. Er zijn verschillende seizoensgebonden menu’s met vier tot zeven gangen, en ’s middags ook een lunchmenu met drie gangen. De garnituren zijn niet alledaags, en de wijnen, bieren en iceteas zijn aangepast aan elke gang. De ontvangst is professioneel, maar losjes, alsof je thuiskomt, en ook de mooie inrichting straalt rust uit. De wijnkelder in het midden van de zaak is een must-see, zeker voor horecaprofessionals.”

Menu vanaf 54 euro.

ARRIKIIATI

Kommekensstraat 22,

2000 Antwerpen

arrikiiati.com

Dinsdag, woensdag en donderdag gesloten.

Geproefd en goedgekeurd door Joris Duys (Salto)

“Als we er op zondag een keer tussenuit kunnen, gaan we met plezier naar deze knusse, maar moderne bistro in het Antwerpse Schipperskwartier. Chef Giorgio Longo is van Siciliaanse afkomst en combineert zijn liefde voor de streetfood van zijn geboorteplaats met internationale fine dining. Het resultaat is mediterraan comfortfood op hoog niveau, maar zonder dat het gekunsteld wordt. Alles wordt ook heel natuurlijk gepresenteerd, alsof het inderdaad zo op je bord moest liggen. Zijn echtgenote Delphine was vroeger sommelier bij Dôme en zorgt voor aangepaste natuur- en biologische wijnen. Ook de zorg voor duurzaamheid is het vermelden waard. Er wordt zo veel mogelijk met organische ingrediënten, verse seizoenproducten en lokale bioboeren gewerkt.”

Menu vanaf 31 euro.

ESSENCIEL

Naamsestraat 47,

3000 Leuven

essenciel.be

Zondag, maandag en dinsdag gesloten.

Geproefd en goedgekeurd door Gilles Melchior (Melchior)

“Ik ben er zelf nog maar één keer geraakt, maar ik was meteen verkocht. De keuken van Niels Brants is heel arbeidsintensief, zeker als je bedenkt hoe klein de zaak is. De gerechten zijn verfijnd en smaakvol en worden vaak op een verrassende manier bereid of geserveerd. Soms komt hetzelfde product ook terug als hapje, maar dan op een totaal andere manier. Niels kookt bovendien fris en licht, wat zeker bij een vijf- of zesgangenmenu een plus is. De afgewerkte presentatie op porseleinen borden en het strakke interieur met mooi wit tafellinnen maken de fine dining-ervaring af. Niels is gedreven en ambitieus, het zou me niet verbazen als hij ooit een tweede ster in de wacht sleept.”

Menu vanaf 48 euro.

FUNKY JUNGLE

Onder-den-Toren 7,

2800 Mechelen

funkyjungle.be

Zondag, maandag en dinsdag gesloten.

Geproefd en goedgekeurd door Nele Onghena (Groenendijk Weert)

“Voor mij moet een restaurant helemaal niet chic zijn – als je er maar lekker eet. Dit vegan restaurant biedt een eerlijke, no-nonsense keuken, heerlijke cocktails en een fijn terras onder de toren van de Sint-Romboutskathedraal. Binnen is het niet zo groot, dus kun je best reserveren. Als voorgerecht nemen we meestal enkele hapjes om te delen. Nadien kiest mijn dochter steevast voor de vegan kapsalon en mijn man voor een klassieker uit de suggesties, zoals balletjes in tomatensaus of shepherd’s pie. Ik neem een bowl of burger, en nadien mag de huisgemaakte tiramisu niet ontbreken. Je gezelschap hoeft niet per se veganist te zijn, hier kom je in de eerste plaats voor comfortfood en een gezonde maaltijd.”

Hoofdgerechten vanaf 15 euro.

DEN HEKSESTOEL

Douanestraat 1,

8958 Heuvelland

denheksestoel.be

Dinsdag, woensdag en donderdagmiddag gesloten.

Geproefd en goedgekeurd door Bert Recour (Pegasus)

“Hier kom je voor de West-Vlaamse terroirkeuken, de kwaliteit van de producten en het vakmanschap. Pieter Janssens werkte in het verleden in de Ieperse sterrenzaak Saint-Nicolas en volgde een slagersopleiding, en die stielkennis proef je. Hij maakt zelf zijn paté en worst en focust op vleesgerechten zoals potjesvlees en gebraiseerde varkenswangetjes. Daarnaast voel je ook zijn passie voor ambachtelijke streekbieren en Heuvellandse wijnen. De sfeer is die van een bruine kroeg, authentiek en gemoedelijk, maar zeker niet ouderwets.”

Hoofdgerechten vanaf 17 euro.

LE FOX

Walckierstraat 2,

8660 De Panne

hotelfox.org

Maandagavond, dinsdag en woensdag gesloten.

Geproefd en goedgekeurd door Tim Meuleneire (Franq)

“Het restaurant van de gelijknamige hostellerie heeft terecht twee sterren in de Michelingids. Stéphane Buyens is een van ’s lands grootste chefs en voor velen een leermeester die altijd bereid is om een collega bij te staan of een student het vak aan te leren. Zijn Frans-Belgische keuken is puur en steunt op dagverse producten, met uiteraard een hoofdrol voor de zee, die zowat zijn achtertuin is. Zelf weet ik nooit wat te kiezen uit alle verse zeegerechten, maar ik herinner me wel een fantastische steak tartaar van langoustines met kaviaar. De inrichting is cosy-chic, met een salon voor het aperitief, en gastvrouw Ellen zorgt voor een warme ontvangst, waardoor het allemaal wat persoonlijker aanvoelt. Ook de kennis en passie van sommelier Vincent en de buffetkar met huisgemaakte taart en mignardises bij de koffie kan ik elke keer waarderen.”

Hoofdgerechten vanaf 45 euro.

Brussels Gewest AMEN

Franz Merjaystraat 165,

1050 Brussel

amen.restaurant

Zondag en maandag gesloten.

Geproefd en goedgekeurd door Ludivine de Magnanville (Ma Jolie & Joli Jam)

“Gebraden kip is een eenvoudig gerecht, maar als het goed wordt bereid zoals door chef Hadrien Franchoo onder het toezicht van Pascal Devalkeneer, wordt het iets ongelofelijks: gastronomisch, met veel saus, smeltende aardappelen en natuurlijk heerlijke appelmoes. Traditioneel is het zondagse kost, maar Amen serveert zijn gebraden kip elke zaterdagmiddag – als ik eraan denk, krijg ik er meteen zin in.”

Hoofdgerecht vanaf 32,50 euro, gebraden kip 27,50 euro.

BOUCHÉRY

Alsembergsesteenweg 812a,

1180 Ukkel

bouchery-restaurant.be

Maandag en dinsdag gesloten.

Geproefd en goedgekeurd door Grégoire Gillard (Barge)

“De keuken van deze zaak getuigt van persoonlijkheid en steunt op de natuur. Dat stemt goed overeen met mijn eigen visie. Het is een zaak met echte waarden die de herkomst van de producten centraal stelt, en waar ook de geserveerde wijnen bezield zijn. Het decor past helemaal bij die eerlijke aanpak. Zo moet je door de tuin lopen om bij het restaurant te raken, alsof je bij iemand thuis binnenloopt. De opzet van een verbouwde woning, met sobere, stijlvolle kleuren, laat niemand onberoerd. Een favoriet gerecht aanduiden is moeilijk, maar ik herinner me een zeer geslaagde wilde eend in twee gangen: een eenvoudige, maar perfecte tartaar van borstfilets als voorgerecht, en vervolgens een baobroodje van gekonfijte eendenbout met champignonsaus. Ik hou van zulke gerechten die een seizoensproduct naar voren brengen, zonder franjes.”

Menu vanaf 39 euro.

Wallonië ELEMENTS @INDRANI

Chemin de la Waronche 1,

1471 Genappe

indranilodge.com

Zondag, maandag en dinsdag gesloten.

Geproefd en goedgekeurd door Basile De Wulf (Basile)

“Chef Sebath Capela is een goede vriend van me, maar als ik graag tafel bij hem, is dat vooral voor het denkwerk en de vindingrijkheid waarmee hij zijn gerechten bereidt. Die baseert hij hoofdzakelijk op groenten uit de tuin, iets wat heel wat creatieve gymnastiek vereist. Zo herinner ik me een gerecht op basis van artisjokken dat de perfecte combinatie vormde van een moderne aanpak en elementen uit de klassieke keuken. Dat geldt trouwens ook voor de omgeving, een oud gebouw dat met respect voor het milieu werd gerenoveerd. Ook de natuurwijnen lonen de moeite om te proeven, temeer omdat je ter plaatste kunt overnachten.”

Hoofdgerechten vanaf 39 euro.

BISTROT BLAISE

Rue Porte-Haute 5

6900 Marche-en-Famenne

bistrotblaise.be

Zondag en maandag gesloten.

Geproefd en goedgekeurd door Jean Vrijdaghs en Sébastien Hankard (Le Gastronome)

“Deze gulle en gastronomische bistro is nog maar net geopend, maar trok meteen onze aandacht. De chef legt zijn ziel in zijn keuken en dat proef je in elke bereiding. De maaltijd start er met tapas om te delen, kleine gerechten die met precisie gemaakt worden. De hoofdgerechten worden volledig in huis bereid, waarbij onder meer een risotto met langoustine een sterke indruk op ons maakte – een aanrader voor fijnproevers.”

Hoofdgerechten vanaf 27 euro.