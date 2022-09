Nathalie Le Blanc is een fanatiek hobbykok én verzamelaar van kookboeken. In haar keuken is er altijd plaats voor een extra boek.

“Er zijn zo van die boeken die ik misschien niet zelf zou kopen, maar wel graag cadeau wil krijgen. Bij deze dus al een zeer vroege kerstcadeautip. Twee zelfs. Sergio Herman verzamelde vijftig bereidingen voor mosselen die hij eenvoudig noemt, maar die dat niet altijd zijn, en waarvan ik de mosselen in het groen, de gepaneerde versie en die met Indian butter meteen wil proberen. In Het oesterboek probeert men me ervan te overtuigen om andere dingen met oesters te doen dan ze gewoon te peperen en op te eten, en de kans is groot dat dat gaat lukken. Bonus bij beide boeken: veel leespagina’s.

Hommage, Sergio Herman, Nijgh & Van Ditmar. © packshots: gf