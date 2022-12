Je moet het maar kunnen: als schaaldier verkozen worden tot Vis van het Jaar. Er is geen zeedier dat dit jaar letterlijk en figuurlijk meer over de tongen ging dan de garnaal. In Oostduinkerke werd de eerste editie van het Belgisch kampioenschap garnalen pellen georganiseerd, de Oostendse garnaalkroket werd bekroond tot Vlaams erfgoed – met de nodige onvrede van andere kustgemeenten als resultaat – en de tweede editie van het Garnaalkrokettenfestival was wederom in een mum van tijd uitverkocht. De gemeente Nieuwpoort besloot zelfs een boek te wijden aan de grijze garnaal. Het lijkt haast alsof het diertje zich van zijn succes bewust is: vissers spreken in november van een garnalenexplosie aan de kusten van België en Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn vangsten tot 4000 kilogram in amper vier dagen tijd en op de Vlaamse visveiling worden 30 tot 40 procent meer garnalen aangevoerd dan anders. Geen beter moment dus om zelfgemaakte garnaalkroketten op het kerstmenu te zetten.