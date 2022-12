de energiecrisis

De extreme stijging van de energieprijzen laat zich voelen op alle mogelijke terreinen. Zo zetten bedrijven, winkels, scholen en kerken de verwarming enkele graden later, gaan gemeentelijke zwembaden dicht en organiseren instellingen als De Singel en het Antwerpse diamantmuseum een kerst- of wintersluiting. Consumenten worden langs alle kanten bestookt met tips om hun energieverbruik te beperken. Waterkruiken, dekens en thermisch ondergoed vliegen alvast over de toonbank, terwijl ook de lang verguisde fleecetrui weer in de mode is. Ondanks de besparingsdrift loopt Vlaanderen wel opnieuw warm voor De Warmste Week. De actie staat dan ook in het thema van kansarmoede, die zich dit jaar dubbel zo fel laat voelen.