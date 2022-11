De ei-tijd

Wat er nu het eerst was, de kip of het ei, doet er eigenlijk niet toe. Een betere vraag is: welke van de twee beïnvloedde onze geschiedenis het meest? In een gloednieuw boek blikt Taschen terug op de culturele en culinaire geschiedenis van eieren. Zo werden ze bij de Romeinen gebruikt om boze geesten te verdrijven en baseerden de Russen (en veel kunstenaars na hen) hun meest kostbare kunstwerken erop, maar ook in de keuken beïnvloedden ze tal van recepturen. In The Gourmand’s Egg vind je naast boeiende verhalen ook smakelijke recepten met eieren, van onder meer schrijfster Jennifer Higgie en chef-kok Ruth Reichl. Die laatste is alvast stellig: “Alles begint met het ei.”

