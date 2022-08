De blik van Gen Z

Generatie Z kijkt op een andere manier naar de wereld, zo blijkt uit de vele content die ze maakt en consumeert op het internet en sociale media. Ook op het vlak van mode onderscheiden ze zich, door hun drang naar uniciteit enerzijds, én door hun streven naar diversiteit en duurzaamheid anderzijds. Met de nieuwe expo Youth Through The Lens: Young Fashion Photography geeft MAD Brussels een platform aan zeven jonge creatievelingen en hun frisse blik op modefotografie. Voor de 21-jarige Shania Semeli is het de eerste keer dat haar werk getoond wordt aan een groter publiek. “Het voelt gek, opwindend, en tegelijk voel ik me ook kwetsbaar”, glimlacht Shania. “Ik heb nooit bewust gezocht naar een andere manier van werken. Bij de portretten die ik maak, staat het model voor mij altijd op de eerste plaats. Ik zou willen werken aan een toekomst waar de mens het hoofdonderwerp is van de modefotografie en niet de kleren. We worden heel vaak beoordeeld op hoe we eruitzien in plaats van op wie we zijn. Ik wil mensen het zelfvertrouwen geven dat maakt dat ze ook effectief stralen in een designeroutfit.” Fotograaf Jordan KBS (22) begon zes jaar geleden als autodidact. “Vandaag ben ik fotograaf, stylist en artistiek directeur voor enkele Brusselse artiesten. De fotografiescene in Brussel kent op dit moment een nouvelle vague. De drang naar een correcte representatie is sterk aanwezig. In een van mijn laatste projecten heb ik diversiteit daardoor heel nadrukkelijk op de voorgrond gezet. Als ik één ding zou kunnen betekenen, is het een universum creëren met veel meer kleur waarin mensen zich op hun gemak voelen. Ik wil dat mensen kijken naar mijn foto’s en zichzelf erin herkennen.” Samen met vijf andere fotografen tonen de jonge Brusselaars via hun beeldtaal en -cultuur hoe zij de wereld zien en hopen te beïnvloeden. Met ijzersterk resultaat.

Shania Semeli © Shania Sameli

mad.brussels

Jordan KBS “Als ik één ding zou kunnen betekenen, is het een universum creëren met meer kleur”, zegt Jordan KBS. © Jordan KBS