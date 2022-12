Ter ere van TikTok wordt boter op een board gesmeerd en versierd met kruiden, of in keukens – thuis en professioneel – vermengd met interessante smaakmakers, van miso tot aardbeien, van sobrasado tot ’nduja en van jalapeno’s tot rode wijn en sjalot. Boterliefhebbers volgen @Thomas_Straker op Instagram voor zijn boter-posts, dus het ziet ernaar uit dat boter uit het verdomhoekje is gehaald. En terecht.