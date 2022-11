Complot denken

Wat geef je aan iemand die zowat alles heeft? De Brusselse Adélaïde De Vos zet met haar evenementenbureau Cabale Exquise (‘prachtig complot’) en de hulp van acteurs en decorbouwers grootschalige verrassingen op met de bedoeling echte emoties op te wekken. Elke list – startprijs tienduizend euro – wordt zorgvuldig afgestemd op het leven en de passies van de betrokkene, die gedurende enkele dagen of weken alsmaar vreemdere dingen meemaakt. Een cameraploeg die je overvalt op straat, je foto op reclamepanelen of een replica van je huiskamer in een voetbalstadion: niets is De Vos te gek. David Finchers cultthriller The Game is nooit ver weg.

