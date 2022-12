Een beautytrend die dit jaar echt doorzet, is het drinken van collageen in poedervorm. De productie van collageen, een eiwit dat ons lichaam aanmaakt om kracht en elasticiteit te geven aan onze huid en botten, neemt af naarmate we verouderen. Om dat te compenseren werd collageen de voorbije jaren al in heel wat beautyproducten verwerkt, van injecties om rimpels op te vullen tot crèmes. Maar door een speciaal bewerkingsproces kan de molecule nu ook in poedervorm, opgelost in een drankje, genuttigd worden. Al zou je darmwand al een hoge dosis ervan moeten opnemen om enig effect te hebben.