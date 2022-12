Na de sunburned make-up van afgelopen zomer en de recentere crying make-up, waarbij er met behulp van blush, gloss en highlighter werd gedaan alsof je verbrand bent of net gehuild hebt, is er weer een nieuwe illusie die de ene tutorial na de andere oplevert op TikTok. (Waar anders?) Het doel van cold girl make-up is insinueren dat je net in de kou hebt gestaan, onder meer door blush aan te brengen op je neus en wangen. En dat terwijl je ook gewoon lekker buiten kunt komen, of in een huis met variabel energiecontract kunt wonen.