Cocoonen in Oise, vlak bij Parijs

Indrukwekkende chateaus, pittoreske dorpjes, bos en platteland. In Oise, de regio net boven Parijs, op amper drie uur rijden van Brussel, vind je Franse art de vivre op z’n best. Wij verkenden de streek en testten drie logeeradressen waar het goed toeven is.

De naam van de streek doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar Oise ligt in Noord-Frankrijk boven Parijs en dankt zijn naam aan de gelijknamige rivier die door het landschap stroomt. Beauvais is de grootste stad van het departement, gevolgd door Compiègne en Creil, en de regio blijkt een uitstekende bestemming voor een gezellig weekendje weg. Er is voor elk wat wils: van een vakantiehuis van een beroemde Franse componist over een knus huisje met hottub aan het water tot een design chambre d’hôtes met een tuin van Eden.

Villa du Châtelet – Choisy-au-Bac (op 5 min. van Compiègne)

Een poort en een koninklijke oprit met netjes gesnoeide bomen verbergen Villa du Châtelet voor de buitenwereld. Deze architecturale topplek ligt op een heuveltop midden in het groen en is de thuis van Philippe en Alix De Lauzanne, hun drie kinderen en ondeugende puppy. “De omgeving van Compiègne was in de tweede helft van de negentiende eeuw een populaire bestemming onder Parijse kunstenaars en welgestelden. Léo Delibes, componist van opera’s en balletten als Lakmé en Coppélia, liet deze villa in 1886 bouwen door Jean Girette, een leerling van Garnier ( van Opera Garnier in Parijs, red.)”, zegt Alix.

Villa du Châtelet © LAURA CLAESSENS

De architectuur en het luxueuze interieur van de villa zijn impressionant. Dat Alix jaren in de kunst- en antieksector werkte, verklaart de collectie antieke meubelen, opvallende luchters, kostbaar porselein en vele kunstvoorwerpen. De drie gastenkamers liggen op de eerste verdieping van de woning. Wij logeren in Lakmé, ooit de slaapkamer van Léo Delibes zelf. De ruime kamer is licht en heeft hoge plafonds. Door de vele ramen kijken we recht de bossen in en vanop het terras genieten we van zowel de vallei van l’Aisne als de bossen van Compiègne en Laigue.

’s Avonds laten we ons culinair verwennen door de gastvrouw. We krijgen een glaasje van de familiewijn Langlois-Chateau, een crémant uit de Loirestreek, en het viergangenmenu dat volgt is om duimen en vingers bij af te likken.

Het Franse gezin wil zo veel mogelijk mensen laten meegenieten van Villa du Châtelet. Daarom stellen ze hun huis ook open voor muzikanten van over de hele wereld en zijn ze partner van Festival des Forêts.

Vanaf 120 euro voor een tweepersoonskamer, ontbijt inbegrepen. villaduchatelet.com

Coucoo Cabanes La Réserve – Saint-Léger-aux-Bois (op 20 min. van Compiègne)

Weg van de wereld, zo voelen wij ons bij Coucoo Cabanes La Réserve. Het domein telt 35 hectare aan vijvers en bossen en dat zorgt bij aankomst voor een romantisch plaatje. Er dobbert een roeiboot aan de steiger voor de receptie, bomen worden weerspiegeld in het water en in de verte piept een cabin van tussen het groen. La Réserve telt zestien houten hutjes, die variëren van ‘eerder basic’ tot ‘met alles erop en eraan’. Wij logeren in Spa Souffle d’Emeraude, een luxueus boshuis op palen voor vier personen. De cabin ligt tussen de berkenbomen en kijkt uit op een turquoise vijver. De buitenkant is eerder onopvallend – er staan spectaculairdere hutten op het domein – maar de binnenkant stemt ons enthousiast. Er is een uitnodigende zithoek, een volledig uitgeruste keuken en een badkamer met een echt toilet en douche. Slapen doen we in comfortabele bedden, er is een slaaphoek beneden en nog een tweepersoonsbed op een mezzanine. Maar het allerbeste aan deze cabane is de hottub, verscholen tussen het groen langs de vijver. De ultieme setting om van het buitenleven te genieten, zonder pottenkijkers, wat niet evident is in een vakantiepark, maar bij La Réserve liggen de huisjes minstens tachtig meter van elkaar.

Villa du Châtelet © LAURA CLAESSENS

Coucoo Cabanes heeft nog vier andere locaties in Frankrijk. La Réserve, open sinds april 2021, is het nieuwste domein.

Vanaf 205 euro voor een huisje voor twee, ontbijt inbegrepen. cabanesdelareserve.com

La Maison et l’Atelier – Crouy-en-Thelle (op 20 min. van Chantilly)

De bed and breakfast van Clare Howarth is een lust voor het oog. Het interieur is een spel van vintage Scandinavische meubelen, natuurlijke materialen, bijzondere kunstobjecten en weelderige kamerplanten. “Het resultaat van mijn getrainde oog als designer”, zegt onze gastvrouw, die jaren voor grote namen in de modewereld werkte. De Engelse belandde na haar studies in Parijs en bleef er twintig jaar wonen, maar maakte nog even een terugkeer naar Londen om voor Vivianne Westwood te werken.

Intussen woont Clare meer dan twintig jaar in Crouy-en-Thelle, op twintig minuten van Chantilly. De woning herbergt twee comfortabele gastenkamers, ingericht met smaak en oog voor detail. De bedden liggen heerlijk en in de badkamer staan producten van Meraki. Wie meer privacy of ruimte wenst, vindt dat in l’Atelier, een loft met alles erop en eraan, op de eerste verdieping van de vroegere paardenstallen. Het gebouw staat in de tuin, die overigens ook prachtig is. “Een levenswerk”, zegt Clare. “Toen we hier kwamen wonen, was het een paardenweide. Ik kende niets af van planten, maar verdiepte me in het werk van landschapsarchitecten. Een van de boeken van Piet Oudolf lag jaren op mijn nachtkastje.” Dat is eraan te zien: de hoogteverschillen, de vloeiende lijnen, de keuze voor planten en bomen met structuur en de kleurrijke bloemen. Het is een groene oase vol leven, en Clares favoriete plek.

Coucoo Cabanes La Réserve © LAURA CLAESSENS

Vanaf 120 euro voor een tweepersoonskamer, ontbijt inbegrepen. De loft boek je vanaf 175 euro, ontbijt inbegrepen. lamaisonetlatelier.com

Cocoonen in Oise, vlak bij Parijs Bezoeken Bezoeken Les Châteaux: Oise was voor grote Franse koningen uit de geschiedenis een geliefd toevluchtsoord. Vandaag reis je er terug in de tijd tijdens een bezoek aan de kastelen van o.a. Chantilly, Compiègne en Pierrefonds. Gerberoy, Senlis: ook de flaneur komt in Oise aan zijn trekken. Bijvoorbeeld in Gerberoy, een van Frankrijks plus beaux villages, of in Senlis, geliefd bij filmmakers. Eten Eten Les Ferlempins: broers Guillaume en Antoine verwennen hun gasten met een creatieve keuken. lesferlempins.fr Le Vertugadin: een auberge met een hoek af en een menukaart voor de bourgondische levensgenieter. vertugadin.com Hameau: hier, in de tuinen van Château de Chantilly, proef je de échte crème chantilly en ander lekkers. chateaudechantilly.fr La Bohème: bruisend restaurant in het centrum van Senlis, ook wel ‘le petit Hollywood’ genoemd. labohemesenlis.fr Bijzonder groen Bijzonder groen Potager des Princes: wandel door miniversies van een Japanse tuin, romantische tuin, bamboelabyrint, boomgaard en moestuin. potagerdesprinces.com Bains de Fôret: bosbad of shinrin-yoku in de bossen van Compiège. julia-el-puma.com oisetourisme.com

Coucoo Cabanes La Réserve © @LAFAMILLECHATON