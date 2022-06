Cocktail maison

Geen kwaad woord over gin-tonic, maar het mag soms wat meer zijn. Wij maakten een selectie van zomerse cocktailrecepten. Met enkele gemakkelijke riffs – zoals aanpassingen bij cocktails en mixed drinks heten – zodat je drankenkabinet niet uit zijn voegen barst.

DE KLASSIEKERS 1—Scherp

Geen beter aperitief dan een cocktail met flink wat aciditeit. Zure smaken zorgen namelijk voor een reactie met onze smaakpapillen en speekselproductie, wat dan weer zorgt voor meer honger en meer dorst. Bijzonder technisch, maar ook vooral heel fris en lekker. De daiquiri en de Whiskey Sour klinken je waarschijnlijk bekend in de oren, maar wellicht is de margarita de meest befaamde in deze groep. Ze verhouden zich allemaal ongeveer zo:

6 cl spirit

3 cl citrus

1,5 cl zoetstof

Gebruik een neutrale gin, een honderd procent agave-mescal of zelfs een lekkere vodka. Combineer met aromatische groene kruiden zoals basilicum, een gekneusd takje rozemarijn of een geïnfuseerde olie van bijvoorbeeld rucola. De zoetstof of suikersiroop kun je makkelijk vervangen door donkere agavesiroop of aangelengde honing. Ook makkelijk om met flink wat ijs en handvol vers fruit in de blender te smijten. Of wie verlangt er stiekem nooit naar een Strawberry Daiquiri?

2—Bitter

Als de populaire gin-tonic al een opvolger kent, dan moet het toch de negroni zijn. Ondanks het verschil in stijl en bereiding, worden ze beide getypeerd door een uitgesproken bitterheid. Het heeft even geduurd, maar die bittere smaken lijken eindelijk door het grote publiek aanvaard.

3 cl spirit (plain)

3 cl bitterlikeur

2 cl limoensap

2 cl zoetstof (suikersiroop)

2 schijfjes sinaasappel

Voor de bittere toets kies je cinar of amaro, maar campari is natuurlijk ook niet verkeerd.

3—Bruisend

Een brede paraplu waar heel wat namen onder kunnen schuilen. Doodsimpel in verhoudingen en bereiding en vooral heel drinkbaar door de toevoeging van soda.

4,5 cl spirit

1,5 cl citrus

1,5 cl zoetstof

6 cl bruisdrank

Mix en shake de eerste drie ingrediënten samen en giet in een glas. Vul dan pas aan met de gecarboniseerde drank. Met gin en soda heb je de populaire Tom Collins, met donkere rum en gemberbier heet het een Dark & Stormy. Whisky en gemberbier of witte rum met munt en licht bruisend water zijn ook prima combinaties. Nog een toffe optie is bruisende kombucha om je mix af te werken.

4—Parelend

Geen overzicht van makkelijk te hanteren recepten zonder de koningin van de cocktails te vermelden. Dit item gaat immers over de cocktail die als basis schuimwijn of champagne heeft en ideaal op het terras in de namiddag wordt gedronken. Enkele decennia geleden zou het hier uitsluitend over de kir royal gaan, maar de Aperol Spritz heeft die plek helemaal ingenomen.

3 cl spirit

1,5 cl fruitlikeur of kruidenlikeur

9 cl mousserende wijn

Uiteraard moeten we hier even de Hugo vermelden waarbij gin, vlierbloesemsiroop en prosecco of cava een hit vormen. Maar ook bourbon, crème de cassis en champagne weten elkaar prima te vinden in een glas met voldoende ijsblokjes.

5—Boozy

Komt van booze of sterkedrank. Volle, rijke en best stevige cocktails die niet per se als aperitief tot hun recht komen en waar één spirit mag schitteren. De Old Fashioned is de bekendste naam in deze categorie.

6 cl donkere spirit

1,5 cl zoetstof

1 dash bitters

Voldoende shaken is belangrijk om het geheel wat lichter en meer drinkbaar te maken. Voor de spirit gebruik je best een diepe rum met veel alcohol, maar een volle bourbon smaakt zeker ook. Vooral met verschillende bitters experimenteren kan leuke resultaten opleveren. Ga zeker eens op zoek naar chocoladebitters om de klassieke amaro-bitters te vervangen.