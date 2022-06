Citrussalade met avocado en gekaramelliseerde dadels

Voor 4 personen

1 el olijfolie, 6 medjooldadels, pit verwijderd, in vieren, 1 grapefruit, 1 sinaasappel, 1 avocado, doormidden, pit verwijderd, 1/2 kleine witte of rode ui, in dunne ringen, zeezoutvlokken, peper

Dressing: 120 ml vers citroensap, 2 tl vloeibare honing, 2 tl geschilde, fijn geraspte gemberwortel, 1 tl gemalen kurkuma, 120 ml olijfolie, grof zeezout, peper

1. Maak de dressing. Doe het citroensap, de honing, gemberwortel en kurkuma in een middelgrote kom en klop door elkaar. Schenk al kloppend de olijfolie erbij en blijf kloppen tot de dressing glad is. Breng op smaak met zout en peper. Je kunt de dressing afgedekt maximaal 2 dagen in de koelkast bewaren. Laat voor gebruik op kamertemperatuur komen.

2. Bereid de salade. Verhit de olijfolie in een kleine koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de dadels toe en verhit ongeveer 2 minuten, tot ze donkerder en hier en daar gekaramelliseerd zijn. Keer ze af en toe.

3. Snijd de boven- en onderkant van de grapefruit en sinaasappel, zodat ze rechtop blijven staan. Snijd de schil en het wit eraf, probeer niet te veel van het vruchtvlees af te snijden. Snijd de vruchten in schijven of partjes. Verwijder eventuele pitten die je tegenkomt.

4. Leg de stukken citrus en dadels op een schaal of op borden. Schep het vruchtvlees van de avocado met een lepel in grote, imperfecte stukken uit de schil en voeg toe. Strooi de uienringen erover. Bestrooi met zeezoutvlokken en peper. Lepel de dressing over de salade en serveer.