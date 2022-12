In augustus pakte Balenciaga nog uit met een handtas die leek op een vuilniszak, in oktober komt het op de proppen met een tas in de vorm van een chipszak. De samenwerking met Lay’s komt er – zoals de echte chipszakken – in geel, rood en blauw. De chipszak is de zoveelste in het lijstje spraakmakende ontwerpen van creatief directeur Demna Gvasalia, denk maar aan de ‘Paris Sneaker’ (een versleten paar gymschoenen), een leren interpretatie van de blauwe Ikeazak en een samenwerking met Crocs.