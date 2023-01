Candle crush

Zolang het korte dagen blijven, zoeken we lichtpuntjes in het donker. Kaarslicht brengt heil.

1. Om op te eten

Je kunt geen gekke vorm bedenken of er bestaat vandaag wellicht een kaars van. Al sinds 1840 creëren Italiaanse ambachtslieden deze ietwat kitscherige handgemaakte kaarsen in de vorm van voedsel – van ijsjes en gebraden vlees tot blokken kaas of taart. De kaarsen uit natuurlijke paraffinewas zijn een leuk geschenk voor foodies of mensen die houden van een knipoog in hun interieur.

Vanaf 12 euro, gaest.design

2. Gewiekst

Zelf kaarsen maken? Dat is kinderspel, zo tonen Ebi en Emmanuel Sinteh in het nieuwe boek Homemade kaarsen. Aan de hand van praktische stappenplannen leggen de oprichters van de webshop Our Lovely Goods uit hoe je aan de slag kunt met sojawas en essentiële oliën, en welke effecten je kunt creëren met de juiste wiek, zoals knisperende houtlonten. In een mum van tijd maak je zelf (geur-)kaarsen in de meest uiteenlopende vormen en maten.

22,50 euro, Terra.

3. Kort lontje

Uitgepuurde vormen die een meerwaarde creëren in je interieur, dat is de opzet van de Brusselse studio Vormen. Voor hun nieuwste aanwinst, een kaarsenhouder uit inox, werkt het designlabel met minimalistische staafjes waarop je de kaars kunt prikken (na korte opwarming van het staal) en waarmee je de houder kunt dragen met je vinger. Het gebogen staafje is daarnaast een knipoog naar hoe een kaarsenwiek eruitziet nadat ze gebrand heeft.

55 euro, vormen.be

© INDIA HOBSON/HAARKON

© Eline Willaert