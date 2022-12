CEO van Twitter Elon Musk kondigt aan dat de verificatiebadge – of ‘het blauwe vinkje’ – vanaf eind november betalend wordt. Via een abonnementsformule zal het voortaan acht euro per maand kosten. Het gevolg? Pure chaos, duizenden Twitteraars en werknemers verlaten het zinkende schip. Musk verwelkomt intussen doodleuk Kanye West terug op het medium, na een schorsing wegens haatspraak. Wat dat betekent voor de toekomst van het sociale netwerk moet de toekomst uitwijzen.