Butter board

Na de viraal gegane ‘charcuterie boards’, krijgt de klassieke kaasplank online opnieuw concurrentie van voedsel geserveerd op een houten plank. De zogenaamde butter boards liggen als het van TikTok afhangt op elke feesttafel dit eindejaar. De uitgesmeerde boter wordt afgewerkt met allerhande toppings, van eetbare bloemen en citrusschillen tot kruiden en zaden, wat een zeer esthetisch plaatje biedt voor bij het aperitief. Of de boterpresentatie ook hygiënisch is, is een andere discussie die minstens even fel woedt.