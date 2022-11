Er schuilt schoonheid in het streven naar perfectie in een schijnbaar eenvoudige handeling of uitvoering. Niet in het minst geldt dat voor eten en koken. De ideale pizza uit de oven laten glijden, een perfect gevormde nigiri, krokante frietjes uit de frituurpan toveren. In dat rijtje past de queeste naar de ideale hamburger zeker ook. Voor veel horecazaken was de pandemie, vaak noodgedwongen, het moment om zich hieraan te wagen: plots waren er meer burgerconcepten dan een mens tellen kon. Die burgercultuur, of althans de aanzet ernaar, lijkt een postcoronablijver te zijn en daar klaag ik alvast niet over.

Burgers and Grapes stond al even op de verlanglijst, maar haalde nu pas de planning. Paolo Guffens startte als een catering/pop-up die burgers en vrolijke wijn combineerde en snel een trouwe schare volgers kreeg. Na een laatste succesvolle tijdelijke halte in Gent, kon een permanente plek moeilijk uitblijven: De Vleeshalle in Mechelen werd de uitverkoren locatie. Deze food court is bijzonder populair op deze zondagavond. Het ietwat artificiële kader lijkt niemand parten te spelen en dus ons ook niet. Na even zoeken en snuisteren, botsen we op het juiste kraam en mogen we meteen bestellen. Een snelle blik op het menu is al wat nodig is: vier verschillende burgers, vijf hapjes voor ernaast en enkele extra toppings. Wij kiezen voor de klassieke versie met kaas en augurk en een suggestie met provolone en chimichurri en wat snacks ernaast. Aan de bar, die haast in de keuken staat, wachten we ongeduldig af. Het vlees wordt voor onze neus op de grill van balletje tot hamburger geplet, smashburgers voor de kenners, zalig. In minder dan de beloofde zes minuten staat onze order klaar en haast in dezelfde tijd is bijna alles verdwenen. Toegegeven, de bijgerechten kunnen nog verfijning gebruiken, maar de burgers benaderen de perfectie. Keurig gebakken briochebroodjes vormen de ideale enveloppe voor vleeslapjes die én krokant én à point zijn, afgewerkt met een juiste dosis garnituren en saus. De special is lekker en origineel, maar de klassieke dubbele cheeseburger is nog beter. Ik zoek alvast een excuus om snel weer in de buurt te moeten zijn.

© https://www.instagram.com/burgers_and_grapes

nee, bedankt, ** kan beter, *** POSITIEVE BELEVENIS, **** aanrader, ***** DE OMWEG WAARD

Waar De Vleeshalle Huidevettersstraat 7 2800 Mechelen Type keuken No-nonsensehamburgers Sfeer en geluid Smaakvol gerenoveerde historische markthal met veel mensen, geluiden en kleuren, maar iets te veel geuren. Prijs Twee burgers (classic 12,50 euro en special 14,50 euro) en drie bijgerechten (6,50 euro tot 9 euro) vormden een copieuze maaltijd.