Café Costume is een household name geworden als het gaat over maatpakken. Het label viert zijn vijftiende verjaardag met een nieuwe winkel in Antwerpen en zijn eerste vrouwencollectie. CEO en oprichter Bruno Van Gils trok alvast zijn beste pak aan.

Hoe kijkt u naar deze vijftiende verjaardag?

“Ik moet toegeven dat ik me al lang niet meer zo zenuwachtig heb gevoeld. De voorbije vijftien jaar voelen alsof er een droom is uitgekomen. Sinds onze start zijn we gestaag blijven groeien en hebben we tegelijkertijd veel geleerd uit onze fouten. Ik ben heel trots op de positie die we in de markt hebben ingenomen met ons unieke concept.”

Vrouwenpakken zijn al een hele tijd populair. Zijn jullie niet late to the party?

“Integendeel, we hebben die stap bewust geweerd tot de timing voor ons goed zat. Het idee voor de vrouwencollectie is er nu gekomen vanuit het team, dat voor de helft uit vrouwen bestaat en zelf vragende partij is. Het klopt dat de opmars van vrouwenpakken al langer bezig is, maar nu pas hadden we de tijd en ruimte om diepteonderzoek te doen naar de ideale pasvormen, met drie silhouetten als resultaat. Ik geloof dan ook dat wij daarin het verschil gaan kunnen maken. Lange tijd is er de trend geweest van oversized kostuums, maar ik verwacht dat tailormade opnieuw de norm zal worden, zowel bij mannen als vrouwen.”

Bedreigt de alsmaar stijgende vraag naar street- en comfortwear volgens jou de toekomst van het maatpak?

“Het maatpak is meegeëvolueerd. Klassieker maatwerk gaat nu hand in hand met geavanceerde en relaxte pasvormen die je op meerdere momenten kunt dragen. Je draagt een pak niet louter naar het werk, maar evengoed wanneer je op café gaat. Enkel high-end pakken maken voor formele momenten is te beperkend vandaag. Het is net interessant om de definitie ruimer te maken, en dit voor alle genders.”

