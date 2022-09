Hoewel de kringwinkel zijn stoffige imago al een hele tijd van zich af wist te schudden, blijft de tweedehandsketen zoeken naar manieren om te vernieuwen. Samen met ontwerpersduo Vrints-Kolsteren, dat ook geregeld meewerkt aan ons magazine, lanceert Kringwinkel Antwerpen een exclusieve capsulecollectie. Vincent Vrints en Naomi Kolsteren selecteerden tweehonderd tweedehands items en voegden via zeefdruk unieke prints toe, geïnspireerd op ikebana, een Japanse manier van bloemschikken. “Het is fijn om te zien hoe onze ontwerpen tot leven komen in de collectie”, zegt Kolsteren.

Vanaf 30 euro, beschikbaar vanaf 6 oktober inKringwinkel Centrum, Lange Koepoortstraat 39, Antwerpen