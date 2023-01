Verschoten blauw, geïnspireerd op de kleur van een versleten spijkerbroek, zal onze oogleden sieren in 2023. Volgens Hannah Bennett, senior make-up artist bij MAC Cosmetics, heeft dit bleke denim het voordeel dat het voor iedereen flatterend is en goed werkt op alle huidtinten. Een monochrome oogschaduw is genoeg. Je hoeft ’m alleen nog maar netjes vlak aan te brengen met een vinger of een penseel, en ’m in de plooi en langs de onderste wimperlijn te vervagen. Om modern te blijven – en er niet uit te zien als een skater uit de jaren 80 – breng je gewoon een beetje mascara en een nude lippenstift aan.