Of je er nu je gading vindt of niet (maar vast wel): hier snuisteren is op zich al een hele ervaring.

Wunderkammer

Onderstraat 21

9000 Gent

@wunderkammer_gent

Open van woensdag t.e.m. zondag van 12 tot 18 u.

Jennifer Kesteleyn had geen betere naam kunnen bedenken voor de boetiek waar ze haar met zorg uitgezochte stukken uitstalt. Vlug binnenwippen is géén optie, want ze weet op wonderlijke wijze zoveel moois samen te brengen dat je er meteen de tijd vergeet. Een talent dat ze aan haar ouders, fervente rommelmarktgangers, dankt. Je vindt er meubelen en objecten binnen elk budget. Van Maison Jansen-palmboomlampen tot rotan Emmanuelle-stoelen, olifant-plantenkrukjes, taxidermie, oude schoolposters en niet al te bekende designiconen. Je volgt haar ook best op Instagram voor dagelijkse vintage drops. Maar aarzel niet te lang om te reageren op haar Stories, want voor je het weet is alles verkocht.

Modest Furniture © GF

Het Huis van Wauw

Kortrijkstraat 210

8550 Zwevegem

wauw.be

Open op zaterdagnamiddag of op afspraak.

Geen depot of donkere winkel, wel een riante, klassieke villa uit 1951 in de groene buitenwijk van Zwevegem. Daar ontvangt Davy Depaepe zijn bezoekers wekelijks in een nieuwe setting van high-end mid-century vintage design. Denk Tulip-tafel, Camaleonda-sofa of Bertoia-stoelen, maar evengoed space age Weltron-stereo’s en taxidermie. Kwestie van de zaken meteen in een huiselijke sfeer te zien. Verzamelaar van Louis Vuitton-koffers? Dit is een adres om absoluut in het oog te houden.

Modest Furniture

Mechelsesteenweg 255

2018 Antwerpen

modestfurniture.com

Open van woensdag t.e.m. zaterdag van 11 tot 18 u of op afspraak.

Modest Furniture biedt een gecureerde selectie mid-century meubelen, verlichting en decoratie in een toepasselijke setting: een beschermd gebouw van architect Léon Stynen. Hoofddoel is onderhoud en herbestemming van esthetisch, historisch of gewoonweg interessant design zodat het generaties lang kan worden doorgegeven. De eigenaars hebben ook meer dan voldoende expertise in huis om indien nodig stukken op te frissen of te restaureren.

Exakt Neutral

Avenue Reine Astrid 146

5000 Namen

exaktneutral.com @exaktneutralfurniture

Open op afspraak.

Een vintage boetiek waar je ook kunt slapen, dat is Exakt Neutral in het hart van Namen. Het expressieve en steeds veranderende decor getuigt van de liefde van Emilie Awoust voor heterogene stijlen, gaande van het modernisme uit de jaren vijftig tot de jaren 2000, via Memphis en een vleugje kitsch. Als restaurateur, decorateur en voorzichtige provocateur weet zij een uniek universum te creëren.

Ma Rage

Ham 115

9000 Gent

ma-rage.be

Open van woensdag t.e.m. zaterdag en op koopzondagen van 15 u tot 18u30.

Het hoekpand ziet er met zijn afgebladerde gevel wat belabberd uit, maar laat je daar vooral niet door afschrikken. Je bevindt je namelijk voor de grot van Ali Baba wat glaswerk en serviezen betreft. Zowel complete sets als enige stuks van meer dan honderd jaar oude tafelserviezen vind je hier, naast collecties uit de fifties, sixties en seventies van Boch, Dordrecht, Fris en Maastricht porselein.

Aboli Bibelot

Muntstraat 13-15

2000 Antwerpen

@aboli_bibelot

Open van dinsdag t.e.m. zaterdag van 11 tot 18 u.

Niet ver van de vintagecluster in de Kloosterstraat lonkt de intrigerende wereld van Gavin Vanaelst. Zijn unieke verzameling kunst, vintage en andere trouvailles gaat breed, met een grote voorliefde voor antieke Kaukasische tapijten en beschilderde bruidskasten. Aboli Bibelot is daarnaast ook een galerie waar Europese volkskunst en hedendaagse kunst samenkomen. Nu en dan kun je er een tijdelijke expo of event meepikken.

RE:JULES

Geuzenstraat 5

2000 Antwerpen

rejules-antwerp.com

Open op donderdag en vrijdag van 14 tot 18 u, zaterdag van 12 tot 18 u of op afspraak.

Dit recentere (2019) adresje mag dan naast het Tropisch Instituut zitten, de interesse is toch iets noordelijker. Jules De Bruycker is immers gespecialiseerd in midcentury modern, met een extra geoefend oog voor Scandinavisch en Belgisch kwaliteitsdesign uit de jaren 50 en 60. Dat geeft een altijd stijlvol onderonsje van bekend, minder bekend en zelfs anoniem ontwerptalent. Ben je op zoek naar iets specifieks, dan kijkt De Bruycker mee voor je uit.

Magnetismo

Chaussée de Renaix 16,

7500 Doornik

magnetismo.be – @magnetismo_design_store

Open op zaterdag.

Een grappig metalen krukje dat eruitziet alsof het in de jaren zestig in Italië werd gemaakt, maar dat toch in de jaren dertig door Ateliers MG in Gembloux blijkt te zijn geproduceerd… dit is het soort weinig bekende Belgische parels waar Mathieu Delvaux dol op is. Zijn showroom in Doornik staat vol met prachtig gemaakte meubelen, verlichting en keramiek. “Ik houd me ver van de grote namen in design, maar hier is meer dan genoeg gemaakt. Verrassend genoeg vinden vooral Parijse verzamelaars hier hun gading”, legt hij uit.

Vistemboir

Rue de la Levure 4

1050 Elsene

Open van dinsdag t.e.m. zondag van 12 tot 18 u.

Een ‘vistemboir’ is een voorwerp waarvan de oorsprong en het gebruik in mysterie zijn gehuld. Het is eenentwintig jaar geleden dat dit vreemde neologisme de naam werd van de winkel van Christian en Dominique Spronck. Het echtpaar repareert lampen in alle stijlen en biedt een originele selectie lampen van 1900 tot 1970, met een zwak voor opaal en koper.

Bold

Stationsstraat 63

8540 Deerlijk

bolddesign.be

Open op zondagnamiddag van 13 tot 17 u.

Al van bij de start van Bold specialiseerde Pieter-Jan Bonte zich in Oost-Europa. De Kortrijkzaan spreekt een mondje Hongaars en kent het land op zijn duimpje. Hongarije werd zijn uitvalsbasis om op Centraal- en Oost-Europees design, dat jarenlang achter het IJzeren Gordijn verborgen bleef, te jagen. In zijn loods van vijfhonderd vierkante meter groot vind je zowel anonieme stukken – het gebrek aan een personencultus in de voormalige sovjetsatellietstaten verhinderde vaak het ‘signeren’ van een design – als de geijkte namen. Zo was Bold de voorbije jaren dé dealer van Volak-roomdividers, Halabala-sofa’s en Jiroutek-sideboards.

Galleriet.Finse

Vennestraat 187

3600 Genk

galleriet.be

Open op afspraak.

Interieurarchitecte Gilberte Claes heeft een grote affiniteit met Scandinavië. In 2009 opende ze Galleriet, een plek die de noordelijke cultuur, eigen werk en dat van collega-ontwerpers belicht. Een deur verder zit Galleriet.Finse, waar authentiek Scandinavisch Funkis-meubilair wordt gepresenteerd. Hun achtertuin is de Genkse Rosendal-site, waar Claes de duurzame principes doortrekt naar voedsel met onder meer een biomarkt en zuurdesembakker.

Aboli Bibelot © GF