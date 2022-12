Op 21 november kondigt Raf Simons aan dat hij na 27 jaar stopt met zijn eigen label. Hij blijft aan de slag bij Prada. ‘Forward always’, meldt de ontwerper via Instagram.

Bianca Quets Luzi, de rechterhand van Raf Simons, blikt terug en kijkt vooruit. Ze is sinds 2009 CEO van het modehuis Raf Simons.

Wat betekent Raf Simons voor jou?

“Veel meer dan mode. Het label is een afgeleide van hem als persoon en dat zie je aan de collecties. Als je hem persoonlijk kent, zie je dat zijn mode een vertaling is van wie hij is, van zijn interesses. Het mooiste wat Raf mij heeft meegegeven, is dat je mode niet op een piëdestal moet zetten. Je moet mode relativeren. Raf heeft altijd gekeken hoe hij mode kon verbinden met andere disciplines, met muziek, film, kunst of design. Hij hield nooit rekening met trends of met wat de winkels vroegen.”

Wisten jullie dat de show in Londen de laatste zou zijn?

(Denkt na) “Ik weet niet of hij het toen al zo in zijn hoofd had. Raf heeft altijd gezegd dat hij niet oud wilde worden in de mode. Hij zei: ‘Ik doe het graag, maar ik wil niet op mijn 85ste nog altijd in de mode zitten. Ik wil niet dat ze van mij een karikatuur maken.’ We wisten wel dat het ooit ging eindigen. Enfin, eindigen, misschien is dit het begin van iets nieuws, wie weet. Forward Always, schreef hij in zijn afscheidscommuniqué.”

Het is nu voorbij. Hoe doe je dat, een modelabel opdoeken?

“We beginnen deze week het eerste deel van de zomercollectie te leveren, en vanaf midden februari, maart volgt de rest. Dan zijn er nog de lopende zaken, het opzeggen van huurcontracten en samenwerkingen. We hebben tweeduizend vierkante meter archief en stock. Dat wil ik in orde brengen. Ik vermoed dat we nog tot september volgend jaar bezig zullen zijn. Maar ik weet het niet, ik heb dit nog nooit gedaan.”

En daarna?

“Ik heb tegen Raf gezegd: ik sluit af in schoonheid. Is het september, wordt het juni of pas 2024? Dat zien we nog wel. Ik blijf hem daarnaast adviseren voor zijn andere werk, zoals bij Prada, en ik volg zijn kunstverzameling op. Het is zijn grote droom om een museum te openen. Ik denk dat het een heel mooi verhaal zou zijn als we die grote collectie hedendaagse kunst zouden kunnen koppelen aan zijn mode. Evident is dat niet. Je moet minstens uit de kosten kunnen komen en dan liefst door samen te werken met een stad of provincie. Er zijn gesprekken, maar we zijn er nog niet uit.”

Zo’n museum is niet voor morgen?

“Ik wil geen tien jaar wachten. Ik wil geen zestig zijn wanneer ik aan zo’n groot project begin. Het idee is om er snel aan te beginnen, maar of dat nu over twee jaar is of over vier jaar, dat kan ik niet zeggen.

Prada gaat ook gewoon door?

“Raf is er nu aan het werk. Hij vindt het een fantastische ervaring met Miuccia. Hij krijgt veel energie van dat creatieve proces. Hij doet dat graag.”

Wat was voor jou het hoogtepunt van al die jaren bij het label?

“Er was een shift toen Raf naar Dior is gegaan, en nog een grotere shift toen hij bij Calvin Klein begon. Onze fanbase is toen veel groter geworden. De samenwerking met Adidas bereikte een hoogtepunt. We hebben een show gedaan in Chinatown in New York, geïnspireerd door Blade Runner. Voor mij was dat het hoogtepunt van de laatste vijftien jaar. Voor Raf zelf was het de laatste show in Londen. Een fantastisch moment, in Londen, bij Printworks, een van de bekendste clubs in Europa. Er was de collab met de schilderijen van Philippe Vandenberg en een film in samenwerking met het New York City Ballet die tijdens de show geprojecteerd werd.”