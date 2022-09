Bertony Da Silva (33) maakte de voorbije dertien jaar een wereldwijd succes van het streetwearlabel Arte Antwerp. Onlangs lanceerde hij het tweede deel van een capsulecollectie in samenwerking met het Franse rapperscollectief 667.

Je omgeving bepaalt op de een of andere manier de richting die je inslaat. Ik ben als prille tiener van Angola naar Antwerpen verhuisd, en dat heeft een grote invloed op mij gehad. Antwerpen heeft me gevormd en talloze creatieve impulsen gegeven. Ik was ook al heel vroeg omringd door een goede, creatieve vriendenkring van jonge mensen met ambitie. Mocht ik morgen naar New York verhuizen, dan zou mijn werk er misschien anders uitzien.

Ik ben van de ene op de andere dag gestopt met mijn studie grafisch ontwerp. Op een gegeven moment vroeg ik mij af wat ik op de schoolbanken zat te doen. Ik wist toen al heel goed wat ik wou. In plaats van de opdrachten te vervullen die ik op school kreeg, dacht ik dat ik evengoed mezelf opdrachten kon geven voor het echte leven. Ik maakte toen al T-shirts, maar op kleine schaal, niet voldoende om van te leven. Ik heb heel wat hindernissen moeten nemen en daarbij ben ik mezelf wel een paar keer tegengekomen. Als ik nu terugblik op mijn beginjaren, waren er veel zaken die fout hadden kunnen lopen.

Stabiliteit vinden is een van de moeilijkste dingen om te verwezenlijken als beginnende creatieveling. Tijd maken voor je creaties en ondertussen zorgen dat je eten en een dak boven je hoofd hebt, dat is geen eenvoudig evenwicht. In die zin hebben jongeren die uit een welgesteld milieu komen het voordeel dat ze sneller uit de startblokken kunnen schieten. Ik had dat niet, maar dat heb ik nooit als een beperking gezien. Integendeel, het wakkerde mijn motivatie en passie aan, en ik heb gewoon een manier gezocht die voor mij werkte.

Ik geloof niet in toeval, er is altijd wel een reden of een formule die je ergens brengt. Zo kijk ik op naar mensen die op eigen kracht iets bereikt hebben. Mijn grote voorbeelden zijn mensen zoals Jay-Z en Cristiano Ronaldo. Het was niet hun achtergrond die bepaalde waar ze staan, en het fascinerende is dat je ook effectief slaagt als je in jezelf gelooft en ervoor gaat, zelfs wanneer dat niet vanzelfsprekend is. Dat heeft mij gemotiveerd. Ik heb altijd grote dromen gekoesterd en tegelijk de realiteit onder ogen gezien.

Informatie is de sleutel tot succes. Als je hier opgegroeid bent en goed omringd bent met familie en kennissen, komt die informatie vanzelf. Wat je van huis uit niet meekrijgt, moet je op een andere manier verwerven. Ik was mij daarvan bewust en ben zelf op zoek gegaan naar de kennis die ik nodig had om te begrijpen hoe de dingen werken. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest en heb het gevoel dat ik van jongs af de juiste vragen stelde.

Experimenteren en buiten het traditionele creëren is fijn. Ik ben geen fotograaf of echte vormgever en ik heb geen modeopleiding gevolgd, maar ik heb een andere visie dan mensen die zich gespecialiseerd hebben in een van deze facetten. Het feit dat we mode brengen vanuit een ander perspectief maakt Arte interessant. We doen alles op onze manier, zelfs onze winkels richten we zelf in. We zijn meer dan een streetwearlabel, Arte is heel community driven.

Door een bedrijf te runnen, groei je als mens. Je leert met mensen omgaan en luisteren, maar je leert ook nee zeggen. Ik heb mijn bedrijf uitgebouwd met veel gezond verstand en ook door de juiste mensen aan te trekken die mij iets kunnen bijbrengen. Ik luister, analyseer en pas mij gemakkelijk aan. Zeker in deze snel veranderende tijden sta je dan sterker.

Ik heb altijd al mode willen brengen die toegankelijk is voor iedereen. Dat was een heel bewuste keuze. Net door de kleren betaalbaar te houden, vinden ze hun weg naar mijn publiek, dat vooral uit jonge, creatieve mensen bestaat. Tegelijk streef ik ernaar om duurzaam te werken. Dat betekent dat je weet wie je kleren maakt en er zeker van bent dat dit op een correcte manier gebeurt. We hebben een nauw contact met al onze producenten.

Water maakt rustig. Omdat ik wil dat Arte nog heel lang bestaat en later verder kan zonder mij, is het belangrijk om alert te blijven. Ik doe veel research en volg alles op de voet, wat veel energie en tijd vergt. Ik ben een hele tijd in overdrive gegaan, maar nu probeer ik af en toe de pauzeknop in te drukken. Niets is zaliger dan zwemmen of een vakantie op de Kaapverdische eilanden.