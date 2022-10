Tijdens de Week van de Belgische Mode zet Knack Weekend breigoed van eigen bodem in de schijnwerpers. Elke dag ontdek je op onze website een Belgisch modelabel dat de successen aan elkaar breit, van kleinschalige merken als Wolvis tot internationaal gerenommeerde knitwearlabels als Howlin’. Ideaal om een heerlijk warme trui in huis te halen om die verwarming (en energiefactuur) nog wat langer in zomermodus te houden.

