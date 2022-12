De Fondation Cartier, het private museum voor hedendaagse kunst van luxehuis Cartier in Parijs, verwelkomt vlak voor het jaareinde Chris Dercon (64) als nieuwe directeur. De in Herenthout en Tervuren opgegroeide Belg leidde ook al Tate Modern in Londen en stond de afgelopen jaren aan het hoofd van het Grand Palais.