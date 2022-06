Dat mengen en mixen is allemaal heel tof en vaak zelfs spectaculair, maar wanneer de gasten plots je woonkamer vullen niet altijd even handig. Net daarom is het makkelijk om je cocktail op voorhand al te mengen en klaar te hebben staan voor je gezelschap. Soms is de voorgemaakte cocktail, batch brew of pre-batch ook beter voor de smaak. De verschillende ingrediënten krijgen immers de tijd om op elkaar in te werken en meer harmonie en balans te creëren in het glas. Dat hoeft niet per se vlak voor je feest of happening te gebeuren: sommige brouwsels kunnen tot een halfjaar lekker en drinkbaar blijven. Belangrijk om te onthouden is dat je beter geen citrus of andere sappen gebruikt in die receptuur. Die zullen namelijk snel oxideren en voor vervelende bijsmaken zorgen. Gelukkig zijn er andere opties:

AGED KOFFIE NEGRONI

De negroni leent zich helemaal voor deze bereiding, maar met een extra aroma wordt die nog meer de moeite. Infuseer op voorhand een neutrale vermout met bij voorkeur licht gebrande koffiebonen. Zes à twaalf uur is al best lang, maar experimenteren kan zeker. Brouw met de volgende verhoudingen je negroni:

1 deel vermout

1 deel campari

1,5 deel gin of mescal

Hoe langer je deze mengeling bewaart, hoe meer de smaken zich met elkaar zullen vermengen. Vooral de scherpere, alcoholische elementen zullen afronden en plaatsmaken voor rijkere, vollere smaken. Als je dat proces wilt versnellen, is daar een eenvoudig trucje voor. Indien voorhanden, het mengsel vacuüm trekken, opwarmen tot 50°C en tot vier uur laten trekken. Maar de negroni in een glazen fles gieten, goed afsluiten en een beurt in de vaatwasser is een prima alternatief.

OLD FASHIONED OP VAT (EIK)

Van klassiekers gesproken. Ooit alleen voor deftige meneertjes op leeftijd, maar gelukkig ligt die tijd ver achter ons. Ook deze best stevige combinatie is ideaal om op voorhand te brouwen én heel lang te laten rijpen. Sommige cocktailbars kiezen er zelfs voor om het mengsel op houten vaatjes te laten rijpen om meer dimensie en smaak te krijgen.

1 l bourbon of zoete whisky

1 kl bitters

250 ml zoetstof (suikersiroop of agavesiroop)

Bij het serveren is het wel belangrijk dat je de tijd neemt om lang genoeg te stirren, niet shaken weet u wel. Roeren dus: de cocktail grondig doorroeren op ijs zorgt voor een verdunning van de drank en een elegante afdronk. Werk af met vers ijs en een stukje gekneusde sinaasappelschil.

DE PUNCH: PINEAPPLE-RUM

Voor wie toch liever wat fruitigheid in het glas wil, is de punch een ideaal concept. Punch is de verzamelnaam voor een pre-brew bereiding waarbij vruchtensap, stukken fruit, alcohol en vaak een bruisende drank tot een mixed drink worden verwerkt. Bijna elke cultuur heeft een eigen versie en experimenteren is makkelijk.

Los 300 gram suiker op in 100 gram kokend water. Voeg 400 gram verse ananas in blokjes toe en plet ze licht: laat een nacht trekken in de ijskast. Schep het mengsel in een mooie kan of terrine en voeg 350 ml rum en evenveel versgeperst citroensap en bruiswater toe. Serveer in keurige glazen of kopjes met een schijfje citroen en een blokje ijs.