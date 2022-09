Bakje troost

Het grote publiek mocht deze zomer een favoriet aanwijzen tussen drie finalisten die elk met een eigenzinnig ontwerp meedongen naar de BKRK-award rond het thema Smaak. Met haar Conversation Cups raakte Karen Wuytens een gevoelige snaar. Ze creëerde samen met Studio Pieter Stockmans een set kopjes uit ongeglazuurd porselein die je cadeau kunt doen aan iemand die een dierbare verloor. “Het is een uitnodiging voor een luisterend oor in een een-op-eengesprek”, aldus Wuytens. “De grootste eenzaamheid is vaak onzichtbaar.”

