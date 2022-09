Baja ceviche tostada

Voor 10 tostada’s

300 g rauwe wittevisfilet (harder, zeebaars, koolvis, langoustine…)

10 kerstomaten, ½ rode paprika, ½ rode ui,

1 bosje koriander,

1 tl Mexicaanse kruiden,

1 tl piment d’Espelette,

snufje zout, 1 limoen,

2 avocado’s, ½ teen knoflook, fijngesneden, zout,

korianderblaadjes,

10 tostada’s (of maistortilla’s),

1 handvol radijsjes (gekleurde),

20 eetbare bloemen

Maak de ceviche: snijd de vis in stukken van 2 centimeter. Snijd de kerstomaten in vieren. Snijd de rode paprika en rode ui fijn en hak de helft van de koriander fijn. Roer alles door elkaar. Voeg de helft van de Mexicaanse kruiden, een mespuntje piment d’Espelette en een snufje zout toe. Knijp de helft van de limoen erboven uit. Roer alles voorzichtig door elkaar en zet de ceviche 20 minuten in de koelkast.

Maak de guacamole: prak het vruchtvlees van de avocado’s met een vork fijn op een werkblad of in een diep bord. Schep het in een kom en meng het met de knoflook, de rest van de kruiden en specerijen, de rest van het limoensap en zout naar smaak. Voeg een beetje fijngehakte koriander toe (houd enkele blaadjes opzij voor de garnering).

Verwarm voor de tostada’s de oven voor tot 180°C. Schuif de maistortilla’s in de oven en bak ze 10 minuten (keer ze halverwege om). Laat ze afkoelen, zodat ze hard en krokant worden.

Snijd de radijsjes in staafjes of halvemaantjes.

Bestrijk de tostada’s met de guacamole. Verdeel de ceviche erover en wat korianderblaadjes, de radijsjes en de eetbare bloemen. Serveer de tostada’s meteen.