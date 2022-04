Het restaurant ligt verstopt in een rustige woonwijk, binnen krijg je een plaatsje in een strak interieur met donkere tinten. Het restaurant werkt enkel met een menuformule, die je kunt opkrikken van vier tot zeven gangen. Ook lunchen doe je via een menuformule van drie tot vijf gangen. Leuk is dat de aangepaste wijnen ook in een proevertjesformule worden aangeboden voor een gereduceerde prijs.

Na een reeks inventieve en doordachte hapjes, waarbij het showeffect onze aandacht iets te vaak afleidt van de essentie, beginnen we aan het menu, waar Japanse invloeden in elke gang terugkomen. We starten met een roosje van gemarineerde rauwe zalm en radijsjes: pure smaken die onverstoord hun gang mogen gaan. Daarna komt een perfect gegaarde makreel op tafel: prachtig glazig en gelakt met hartige miso. De aubergine die erbij komt heeft nog iets te veel beet. Het volgende gerecht toont wederom de kunde van de chef om vis tot in de perfectie te garen: skrei gewikkeld in zeewier met een zilte beurre blanc. Sterke umamismaken spreken uit het bord zonder een overdosis zout. Het hoofdgerecht is een dooraderd stukje boterzachte Iberico met een sausje van bruine boter en umeboshi: we proeven rokerige smaken. De frisse sjalot doorsnijdt met z’n zure het vette van het vlees en de saus. De iets te lange wachttijd na het hoofdgerecht wordt goedgemaakt door een royaal bordje kazen met warme brioche. Afsluiten doen we met een gewaagd maar niet geslaagd dessert met cedraat, yoghurt en kamille: het teveel aan zachte texturen van ijs en schuim mist een krokant element. Qua smaken snakken we naar een afwisseling van de frisse zuren.

© GF/ATELIER NOUN

Technisch is deze keuken top, maar toch zijn we niet helemaal overtuigd: we missen emotie. De service is afstandelijk en we krijgen nooit het gevoel meegenomen te worden in een verhaal. Storytelling is onmisbaar bij een uitgebreid gastronomisch menu en daar kan Atelier Noun nog veel winst halen. Als we terugkeren naar de parking, zien we de chef in de avondschemer met een kruiwagen naar zijn moestuin wat verderop stappen: aan verhalen is hier duidelijk geen gebrek. Ze smeken erom verteld te worden. En dan kan een eetervaring bij Noun memorabel worden.

* MATIG ** CORRECT *** POSITIEVE BELEVENIS **** AANRADER, DE OMWEG WAARD