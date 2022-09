Drie nieuwe galeries en musea in Antwerpen om (opnieuw) te ontdekken.

1—KMSKA

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) opent na een volledige make-over van maar liefst elf jaar opnieuw de deuren. Tijdens een heus openingsfestival met optredens, installaties en workshops verwelkomt het volledig gerenoveerde museum alle nieuwsgierige kunstliefhebbers. Activiteiten op het museumplein zijn gratis, een bezoek aan het KMSKA moet je best wel reserveren.

Openingsweekend op 24 en 25 september (nadien permanent open), Leopold de Waelplaats 2, Antwerpen, kmska.be

2—SPEEZ

Een galerie waar design centraal staat, dat was het idee waarmee Speez in juni de deuren opende. Galeriste Brigitte Van Meerbeeck liet een oude hoeve in Duffel ombouwen tot een expositieruimte waar verschillende (jonge) Belgische ontwerpers en kunstenaars hun werk tonen. De focus ligt daarbij op minimalistisch en multifunctioneel outdoordesign, met bijdragen van onder meer Bas Pattyn en Wünder. Bezichtigingen kunnen telkens op afspraak.

Itterbeek 92, Duffel, speez.be

3—MUCE

Circulariteit wint alsmaar terrein. In het allereerste pop-upmuseum over circulaire economie buigt initiatiefnemer Nina Maat zich samen met bedrijven, kunstenaars en experten over de duurzame vraagstukken waar elke sector vandaag mee worstelt. In MUCE, kort voor Museum of Circular Economy, stelt uitvaartondernemer Michael Deleu zo een kist van mycelium tentoon, buigt illustratrice Chrostin zich over greenwashing en presenteert interieur- en meubelontwerpster Axelle Vertommen een installatie van gerecycleerde materialen.

Van 1 tot 31 oktober, Huidevettersstraat 55, Antwerpen, muce.be

2 © IAN HERMANS PHOTOGRAPHY