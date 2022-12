‘Joew, de ballen, vanaf maart zullen we enkel nog online knallen.’ Na 27 jaar sluit Ann Cuyvers haar Antwerpse winkel Erotische Verbeelding, de eerste eroticashop voor en door vrouwen.

Ann Cuyvers schreef de boeken Samen zin, Vaginaplezier en 12 orgasmes. Ze woont vandaag in Spanje en zet daar haar werk als erotisch counselor verder. Ze kijkt terug op 27 jaar Erotische Verbeelding.

“Ik ben gestart met de verkoop van erotische lingerie, daar kwamen al snel seksspeeltjes bij. In die tijd was het niet gemakkelijk om vrouwvriendelijke erotica te vinden. Speeltjes zaten vaak in lelijke verpakkingen. Om ze uit de groezelige sfeer te halen, staken we ze in mooiere dozen. We richtten onze winkel in als een huiskamer, met een salon en sanseveria’s, zodat vrouwen zich er thuis voelden.

Toch was er veel drempelvrees om bij ons binnen te stappen en die is er nu nog. We zijn nu veel openlijker met seks en zelfliefde bezig dan dertig jaar geleden, maar we ervaren nog altijd een soort schroom als het over seksualiteit gaat. Ik vind dat ook mooi. Seks is iets heel persoonlijks dat je niet zomaar met iedereen deelt. Als erotisch counselor merk ik dat vrouwen veel vragen hebben waarmee ze nergens terechtkunnen. ‘Ik kom niet klaar’, ‘de sleur zit in ons seksleven’: het zijn issues waar vrouwen vaak mee worstelen. Ik luister en geef hun in een uur tijd een grote duw in de goede richting. Vroeger voerde ik die gesprekken in de winkel, nu ik in Spanje woon, doe ik dat via Zoom of telefonisch.

Het aanbod speeltjes was in het begin erg gericht op penetratie. De populairste vibrator uit die periode was de Tarzan, een plastic vibrator op batterijen die alleen maar ronddraaide en vreselijk veel lawaai maakte. Seksspeeltjes zijn vandaag kleiner en fijner, gevormd naar de vrouwelijke anatomie en ze zijn gemaakt van mooie, lichaamsvriendelijke materialen. Met een duovibrator als de Tarzan kun je al veel doen, maar die zal toch tekortschieten als je de g-spot wilt raken.

Ik heb de afgelopen 27 jaar veel vrouwen aan een orgasme geholpen. Het is een kwestie van je tijd nemen en je informeren. Een op de vijf vrouwen komt nog altijd niet klaar bij het vrijen, en legt zich daarbij neer. Terwijl een orgasme natuurlijk niet vanzelf komt. Je moet moeite doen om je eigen lichaam te leren kennen. Eens je weet wat jij leuk vindt en hoe een clitoris werkt, ligt een orgasme binnen handbereik.”