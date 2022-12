Zowel wereldsterren als gereputeerde veilinghuizen bieden honderdduizenden dollars om een NFT of non-fungible token van een apenportret van de Bored Ape Yacht Club te kopen.

Ann Claes is medeoprichter van Mutani, een bedrijf dat modeontwerpers koppelt aan digitale developers, waardoor ze hun creaties in de metaverse kunnen verkopen. Ze lanceerde net de Antwerp Cyber Six op het Metagala van Crypto Fashion Week in Miami.

“Laat dat een van de grootste misvattingen zijn rond NFT: dat het alleen maar draait om dure kunstwerken en digitale plaatjes. Terwijl die maar een héél klein stukje vormen van wat het als technologie kan betekenen in de toekomst.

NFT is geen ding. Het is een technologie die ervoor zorgt dat je een eigendomsstempel kunt plaatsen op digitale inhoud. Wat die inhoud precies kan zijn, is grenzeloos. Dat kan een digitaal kunstwerk zijn, of een outfit voor je game-avatar, maar ook een verdienste. Creative Belgium – de koepel van Belgische communicatiebureaus – heeft recent de technologie gebruikt om awards toe te kennen met als voordeel dat het beeldje nu niet meer alléén in het kantoor van de teamleider prijkt. Iedereen die aan de winnende campagne bijdroeg, kreeg een NFT van de award waardoor ze hun verdienste ook kunnen aantonen. In de toekomst zul je naast je aankopen ook je opleiding, diploma’s of andere erkenningen kunnen bewijzen aan de hand van NFT. Het is een manier om je digitale identiteit officieel vorm te geven.

Ze zijn ook niet noodzakelijk duur. Ja, je hebt die unieke producten zoals de portretten van Bored Ape Yacht Club waar enorme bedragen voor neergeteld worden, maar er zijn evengoed NFT’s die gratis zijn of die je kunt aankopen voor een paar euro. Dat het hebben van cryptomunten een vereiste is om ze aan te kopen, is trouwens ook zo’n misvatting.

NFT is geen bubbel die zal uiteenspatten, want het is een hulpmiddel binnen het fameuze Web3. Dat is het volgende stadium in de evolutie van het internet. Web1, de eerste versie, draaide puur om het toegankelijk maken van informatie. Web2, de versie die we nu gebruiken, voegde daar een interactieve laag aan toe: als gebruiker kun je informatie delen en aanpassen, maar binnen centrale platformen zoals Google, Facebook of Twitter. Wat hun onmetelijk veel controle verschaft over wat wij online delen. Web3, waar we naar evolueren, is een volledig gedecentraliseerde versie van het internet, waarbij jouw data van jou blijven ongeacht het platform waarop je ze creëert en of dat beslist om ermee op te houden of je gebruikersprofiel te schrappen. Maar dan moet je dus wel eerst je eigenaarschap kunnen bewijzen. Met NFT.

Heb je er vandaag nog geen, dan heb je de boot niet noodzakelijk gemist. Veel belangrijker is dat het duidelijk wordt dat het niet enkel om dure apenportretten gaat, of om een hype. Hoe sneller je dat begrijpt, hoe sneller je mee zult zijn met de voordelen die het inhoudt en de impact die het zal hebben op je digitaal doen en laten.”