Andere koek – Man’Ouche met za’atar

Libanon is een klein maar genereus land. Op gastronomisch gebied is het zonder twijfel een van de rijkste landen van het Midden-Oosten. Een van de pronkstukken van de Libanese keuken is de man’ouché, een platte koek met een unieke smaak, met dank aan de za’atar, een magisch kruidenpoeder.

MAN’OUCHE MET ZA’ATAR Voor 4 personen:

14 g verse bakkersgist

10 + 15 cl lauw water

500 g T45-meel

8 el goede olijfolie

25 g suiker

10 g fijn zout

1 citroen

6 el za’atar (liefst van het merk Mill & Mortar)

Meng de verse gist met 10 cl lauw water in een kommetje. Laat 5 minuten rusten.

Doe de suiker, het zout, de bloem en 2 eetlepels olijfolie in een grote kom en meng goed met een klopper. Voeg 15 cl lauw water en de verdunde gist toe. Blijf mengen met één hand (het is handiger als je altijd één schone hand hebt).

Laat het verkregen deeg twee uur rusten onder een vochtige doek in een warme kamer (20-25°C). Het deeg moet verdubbelen in volume.

Verwarm de oven voor op 230°C.

Verdeel het deeg in tweeën en druk het plat met een deegroller zodat je twee platte koeken in de vorm van een halve maan krijgt. Druk hier en daar met de vingers in de koeken, om kleine holten te maken voor de kruidenvulling.

Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat.

Bestrooi royaal met za’atar en besprenkel met de resterende olijfolie.

Bak ongeveer 15-20 minuten in het onderste deel van de oven.

Man’ouches worden warm gegeten. Besprenkel ze met het sap van een citroen en verdeel ze in stukjes.

Tip: serveer met in de oven gebakken paprika, hummus, wijnbladeren, labneh of fetacrème.

© Foto Diane Hendrikx

1 © Foto Diane Hendrikx

2 © Foto Diane Hendrikx