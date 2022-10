Al hiphop wat blinkt

De dikke gouden kettingen van LL Cool J, de diamanthorloges van Jay-Z en de parelsnoeren van A$AP Rocky: veertig jaar nadat rap en hiphop de zwarte wijken van New York en vervolgens jongeren over de hele wereld veroverden, zijn juwelen niet meer weg te denken uit de subcultuur. Dat ze zoveel meer zijn dan de statussymbolen van een achtergestelde bevolkingsgroep blijkt uit Ice Cold: A Hip-Hop Jewelry History, een bijna vierhonderd pagina’s tellende ode aan metalen grills, joekels van ringen en met edelstenen bezaaide merklogo’s.

De honderden beelden tonen artiesten van de jaren tachtig tot nu en komen van gerenommeerde fotografen als David LaChapelle en Wolfgang Tillmans. Rappers als Slick Rick en A$AP Ferg beschrijven de rol van juwelen in hun eigen leven en carrière. Maar de echte eyeopeners van dit lijvige koffietafelboek zijn de bijdragen van cultuurjournaliste Vikki Tobak. Zij beschrijft onder meer hoe hiphopsieraden voortborduren op de juweeltradities van het Afrikaanse continent en tegelijk de vertaling zijn van de verzuchtingen van de burgerrechtenbeweging.

Daarnaast heeft Tobak aandacht voor de impact van al die grensverleggende blingbling op de luxesector. Zo herdefiniëren hiphopartiesten niet alleen de clientèle van haute joaillerie – traditioneel voorbehouden aan royalty, flamboyante popiconen en welgestelde industriëlen – maar ook het design, nu ook juweliers als Tiffany & Co. zich door de codes van hiphop laten inspireren.

Als toemaatje geeft het laatste hoofdstuk een crash course in de zelfstandige juweelontwerpers die de jongste jaren de toon aangeven in de Amerikaanse hiphopwereld. Zij zijn niet toevallig vaak zelf van kleur of immigrant. In de woorden van Slick Rick: “Als luxemerken tekortschieten en onze wensen negeren, creëren we onze eigen luxe.”

Eddie’s Gold Teeth in Atlanta. De zaak was in de jaren tachtig de go-to voor een gouden tandencap of -grill in Brooklyn en exporteerde de stijl later naar het zuiden. © Bryce Duffy