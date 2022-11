Niet elk cadeau dat je krijgt is een schot in de roos. Maar hoe gaat de Belg om met een teleurstellend geschenk? Maar liefst 88 procent van de Belgen veinst enthousiasme bij het uitpakken van een cadeau dat hen tegenstaat, zegt een studie in opdracht van amazon.com. Kwestie van de druk voor je Secret Santa-geschenken nog wat te verhogen.